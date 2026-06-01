Более 10% избирателей Подмосковья (636 012 человек) приняли участие в предварительном голосовании. 67 кандидатов в депутаты — участники и ветераны спецоперации. Такие данные по его итогам привел секретарь регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что Московская область — в числе самых активных регионов страны и поблагодарил всех, кто принял участие в процедуре, и определил наиболее достойных кандидатов для участия в выборах.

Если сравнивать показатели по участию с другими регионами, то в Тамбовской области в праймериз проголосовали почти 85 тыс. избирателей, в Рязанской области — более 103 тыс. человек. Общая явка по стране составила свыше 10 млн проголосовавших.

«Вы снова показали, что вам небезразлично будущее Подмосковья, и сами решили, кто достоин представлять партию на выборах», — обратился Брынцалов к избирателям.

Окончательные итоги предварительного голосования будут подведены 1 июня в ходе совместного заседания бюро Высшего совета и Генсовета партии, а также на заседании подмосковного оргкомитета по проведению процедуры.

В этом году предварительное голосование проводилось полностью в электронном виде. В Подмосковье на участие в нем зарегистрировались более 780 тыс. избирателей. Из них проголосовали 636 012 человек, или 80,81%.

В качестве кандидатов заявились 907 человек. Около 80% — новые лица в политике, впервые участвующие в выборах. Примерно 40% составили женщины, около 25% — представители реального сектора экономики: предприниматели, руководители и работники промышленных и сельхозпредприятий.

