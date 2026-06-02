Экс-канцлер Германии Герхард Шредер замечен в Москве
Фото - © Алексей Витвицкий/РИА Новости
82-летний бывший канцлер Германии Герхард Шредер замечен в московском отеле «Кемпински», сообщает сайт немецкого телеканала n-tv.
Издание напомнило, что Герхард Шредер считается личным другом президента РФ Владимира Путина и продолжал работать на энергетические компании России и после начала СВО.
Недавно немецкое правительство отклонило предложение Путина о посредничестве экс-канцлера в вопросах спецоперации.
3 июня в России стартует ПМЭФ. Возможно, Шредер приехал в страну для участия в этом мероприятии.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.