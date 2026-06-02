В Нижнем Новгороде весь дом остался без воды из-за соседа

В пятиэтажке на улице Сергиевской в Нижнем Новгороде несколько дней нет воды из-за протечки в закрытой квартире. Управляющая компания ищет техническое решение, сообщает pravda-nn.ru .

В доме на улице Сергиевской произошла протечка в одной из квартир. Собственник жилья длительное время не проживает в квартире и не выходит на связь, поэтому доступ в помещение получить невозможно. В результате перекрыт целый стояк, и жители остаются без воды уже несколько дней.

«УК приняла уже четыре заявки от меня, были сообщения в ГЖИ, на сайт мэра города… Как можно жить без воды?! В выходные обошла весь подъезд, чтобы набрать воды для технических нужд…», — рассказала жительница дома.

В управляющей компании подтвердили, что квартира, откуда течет, закрыта.

«Несмотря на это, специалисты домоуправляющей компании ведут непрерывную работу по поиску технических решений, позволяющих обеспечить стабильное функционирование коммунальной инфраструктуры и восстановление подачи коммунального ресурса для жителей дома. Организовано взаимодействие с собственниками смежных квартир, выполняются необходимые обследования и подготовительные мероприятия. В рамках проводимой работы в квартире № 95, расположенной на 4 этаже, уже приступили к выполнению работ по переустройству участка стояка системы водоснабжения для восстановления штатной работы системы и обеспечения подачи коммунального ресурса в квартиры, расположенные ниже по стояку», — сообщили в компании.

По данным УК, работы продолжатся до полного восстановления водоснабжения.

