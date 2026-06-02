В ТРК «Эдем» объяснили установку камер в туалетах

Администрация ТРК «Эдем» в Новосибирске подтвердила установку камер в туалетах и заявила, что они не фиксируют происходящее в кабинках, сообщает Om1 Новосибирск .

Посетительница торгового центра в Академгородке рассказала в соцсетях, что заметила камеру в женском туалете на втором этаже. По ее словам, аналогичное устройство установлено и в мужском санузле — над дверью. Предупреждающих табличек о видеонаблюдении она не увидела.

В комментариях мнения разделились. Часть пользователей выразила обеспокоенность возможным нарушением приватности, другие предположили, что камеры направлены только на входную зону.

«Как-то в магазине „Посуда центр“ на Мира 1, жена в туалете, в кабинке оставила свою сумку, где были документы, крупная сумма денег, телефон. Мы уже отъехали от магазина прилично и опомнились, что нет сумки, а главное, что не могли вспомнить где оставили. Были в разных местах. Решили с последнего начать. Только подъехали к магазину, а нас охранник встречает и передает сумку. Без предисловий. Сказал что увидел в монитор!» — отметил пользователь Сергей Волошин.

В администрации ТРК «Эдем» подтвердили, что туалеты оснащены камерами. Объект относится к первой категории антитеррористической защищенности и обязан соблюдать требования безопасности.

«ТРК „Эдем“, является объектом массового пребывания людей, относится к первой категории антитеррористической защищенности. Соответственно, ТРК „Эдем“ обязан соблюдать требования антитеррористической защищенности объектов, в том числе объект должен быть оснащен камерами видеонаблюдения, обеспечивающими безопасность пребывания посетителей в различных местах ТРК, в том числе санитарно-гигиенических комнатах: перед кабинками, у раковин и зеркал», — пояснили представители комплекса.

В администрации подчеркнули, что камеры не направлены в кабинки, а перегородки исключают обзор их внутреннего пространства. Записи хранятся в защищенном архиве, на входе размещены предупреждающие знаки. Камеры используют для предотвращения вандализма, курения и конфликтов.

