В Нижегородской области из семей изъяли 15 детей в 2025 году

Омбудсмен Ушакова: число изъятий детей в Нижегородской области снизилось в 7 раз

В Нижегородской области в 2025 году органы опеки принудительно изъяли из семей 15 детей из-за угрозы их жизни и здоровью. Это в семь раз меньше, чем годом ранее, сообщает pravda-nn.ru .

Об этом на пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Маргарита Ушакова. В 2024 году по статье 77 Семейного кодекса РФ из семей изъяли около 100 детей. Речь идет о случаях, когда органы опеки немедленно забирают ребенка при реальной угрозе жизни или здоровью. По словам омбудсмена, снижение числа таких решений связано с переходом на «семьесберегающий подход».

«Нужно постараться помочь семье преодолеть трудную ситуацию и сохранить ребенка в кровной семье. Безусловно, это делается в интересах ребенка», — отметила Маргарита Ушакова.

Систему профилактики социального сиротства в регионе переориентируют на поддержку семей, оказавшихся в сложной ситуации — при потере работы, алкоголизме или утрате трудоспособности. Власти стремятся не доводить ситуацию до лишения родительских прав и помещения детей в учреждения.

Омбудсмен также привела пример, когда ребенка временно направили в детский дом из-за неоформленного отцовства и скитальческого образа жизни матери. После выявления юридических проблем ребенка изъяли, несмотря на участие отца и бабушки. По словам Ушаковой, подобных ситуаций следует избегать.

