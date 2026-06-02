Воробьев подчеркнул важность качественной работы общественного транспорта

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время ежегодного обращения к жителям региона отметил важность качественной работы общественного транспорта. Он подчеркнул, что количество пассажиров в Подмосковье постоянно растет.

Глава региона отметил, что в «Мострансавто» входит порядка 10 тыс. автобусов, которые нужно обновлять. При этом количество пассажиров постоянно растет, поэтому в любой сезон важно очень внимательно относиться к работе общественного транспорта.

«Я считаю, что сегодня наш „транспортный цех“, как принято говорить, старается делать так, чтобы было как можно меньше жалоб. Мы имели когда-то 300, а сегодня 120-150 жалоб. Это большая работа», — сказал Воробьев.

Он также отметил важность расширения узлов в новых микрорайонах, которые заселяются, так как это специфика работы в Подмосковье. Воробьев поблагодарил водителей и всех, кто работает в этой сфере.

«Мы подписали соглашение с Москвой. Каждый месяц в спокойном, плановом режиме передаем маршруты Москве, чтобы усилиться московским транспортом. Все, что пресекает МКАД, аккуратно передается Москве, чтобы усилить группировку и качество автобусов. Это хорошее партнерство, которое, я уверен, будет и дальше продолжено», — заявил губернатор.

Что касается МЦД и пересадочных станций, Воробьев подчеркнул, что здесь большой запрос на лифты, эскалаторы реновацию пешеходных переходов. Этот момент также учитывают в региональной программе.

2 июня губернатор Московской области выступил с традиционным ежегодным обращением к жителям региона. В этом году его назвали «Наше Подмосковье — забота и уважение». В нем затрагивали ключевые направления: поддержка участников СВО и их близких, развитие медицины, помощь семьям, благоустройство, строительство школ и детсадов, укрепление экономики.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.