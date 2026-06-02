Проблема не в силе воли: диетолог назвала настоящую причину ожирения

Эпидемия ожирения — давно не вопрос слабой силы воли, это социально-экономическая проблема. Пациенты знают, что нужно есть овощи и качественный белок, но их бюджет позволяет купить лишь макароны и дешевые сосиски. Об этом РИАМО сообщила диетолог Алина Морозова.

«Доступная еда калорийна и пуста: трансжиры, сахар и быстрые углеводы провоцируют скачки инсулина, дикий голод и рушат метаболизм. Инициатива обеспечивать людей с ожирением льготной здоровой едой — это не поощрение распущенности, а превентивная медицина. Сбалансированный рацион сегодня объективно дорог», — сказала диетолог.

Дав доступ к правильным продуктам, государство сэкономит миллиарды на лечении диабета, инфарктов и больных суставов.

«Невозможно поменять привычки, когда полезная альтернатива не по карману. Льготные корзины с зеленью, цельными злаками и чистым мясом дадут людям реальный инструмент для снижения веса вместо пустых упреков», — добавила эксперт.

Ранее депутат, руководитель центра исторического наследия ЦА ЛДПР Егор Коськов предложил обеспечивать россиян с лишним весом бесплатной едой. Речь идет о льготном правильном питании по назначению врача. Коськов считает, что такой подход позволит бороться с ожирением.

