Губернатор Подмосковья Воробьев поблагодарил жителей за неравнодушие

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе традиционного ежегодного обращения к жителям поблагодарил их за неравнодушие.

В этом году обращение главы региона назвали «Наше Подмосковье — забота и уважение». В нем затрагивались ключевые вопросы: поддержка участников СВО и их близких, развитие медицины, помощь семьям, благоустройство, строительство школ и детсадов, укрепление экономики.

«Хочу сказать слова благодарности каждому жителю Подмосковья, всем, кто неравнодушен, кто видит проблемы, не стесняется задавать вопросы, предлагать решения — все это очень важно для нас», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что власти очень дорожат доверием и поддержкой жителей.

Также губернатор отметил, что в регионе живет множество самых разных людей, но они объединены любовью к стране, ответственностью за будущее детей и желанием видеть Подмосковье комфортным, сильным и успешным.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.