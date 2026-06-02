Мадьяр опубликовал видео из гостевого туалета Центрального банка Венгрии

Аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович назвал неуместным видеообращение премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра из уборной Центрального банка. Об этом сообщает газета «Известия» .

1 июня Кошкович прокомментировал ролик, который Мадьяр записал в гостевом туалете Центрального банка Венгрии. Премьер хотел показать, что при прежнем руководстве в здании сделали чрезмерно дорогой ремонт.

«Дамы и господа, премьер-министр Венгрии снимает видео в одном из гостевых туалетов Центрального банка Венгрии. Если отбросить очевидное, что премьер-министру, возможно, не следовало бы снимать туалеты и ершики для унитазов, сочли бы вы этот туалет слишком роскошным для штаб-квартиры Центрального банка европейской страны?» — отмечается в публикации.

Кошкович отметил, что интерьер санузла не выглядит роскошнее, чем в ряде питейных заведений.

В тот же день Мадьяр заявил о намерении инициировать в парламенте процедуру импичмента президента Венгрии Тамаша Шуйока, если тот добровольно не покинет пост. По словам премьера, депутаты от партии «Тиса» готовы предложить поправки к Конституции, чтобы добиться его отставки.

