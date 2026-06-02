Андрей Воробьев: ЦКАД должен работать максимально эффективно

Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает транспорт чувствительной темой для региона. Он заявил о важности сделать все для максимально эффективной работы Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).

Воробьев напомнил, что развитие Московского транспортного узла — это отдельная большая программа. На данный момент уже введены в работу крупные объекты, в том числе ЦКАД и вылетные магистрали.

«ЦКАД, когда мы ввели (ее — ред.), то увидели, что крайне важно строить дополнительные светофорные узлы. <…> Очень важны развязки, которые мы ждем на Фряновском шоссе, в Дмитрове первый этап сделали. Нам очень важно и дальше сделать так, чтобы ЦКАД максимально эффективно работала», — заявил губернатор.

Также он напомнил, что уже сданы и другие объекты, в том числе Мытищинская хорда. Ярославское и Дмитровское шоссе связали в рамках концессионного проекта, а обход Октябрьского — это президентский проект, который принес положительные изменения для жителей юга и юго-востока региона.

«М-11 и М-12 сегодня — это реальные дороги. И многие планируют и на ПМЭФ, и в отпуск (поехать — ред.), кто хочет в Питер, это можно сделать на машине, так же как и в Казань, и в Нижний Новгород. Я считаю, что это прорывные проекты. Их специфика заключается в том, что все они проходят по нашему дорогому и любимому Подмосковью», — заключил губернатор.

2 июня Андрей Воробьев выступил с традиционным ежегодным обращением к жителям региона. В этом году его назвали «Наше Подмосковье — забота и уважение». В нем затрагивали ключевые направления: поддержка участников СВО и их близких, развитие медицины, помощь семьям, благоустройство, строительство школ и детсадов, укрепление экономики.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.