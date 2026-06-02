Андрей Воробьев: в Подмосковье детская смертность в стационарах упала на 20%
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
После открытия детского клинического центра им. Л. М. Рошаля в Подмосковье детская смертность в стационарах упала на 20%, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Во вторник прошло традиционное ежегодное обращение главы региона к жителям. В этом году его назвали «Наше Подмосковье — забота и уважение». В нем затрагиваются ключевые направления: поддержка участников СВО и их близких, развитие медицины, помощь семьям, благоустройство, строительство школ и детсадов, укрепление экономики.
Воробьев напомнил, что при поддержке президента РФ в регионе появился детский госпиталь им. Рошаля. Там ежедневно делается более 90 операций. КДЦ также работает сверх показателей, которые планировали изначально.
«Самое главное за год работы – у нас есть показатель в статистике: детская смертность в стационарах, она упала на 20%», — сказал губернатор.
Он подчеркнул, что в целом этот показатель снизился на 8%.
«Это значит, что качественная современная, профессиональная, высокотехнологичная помощь, когда она сопровождается профврачами, то дает результат», — добавил глава области.
По словам губернатора, в Подмосковье активно строится еще один медцентр на пересечении трассы М-12 и Южно-Лыткаринского шоссе.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.