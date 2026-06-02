Во вторник прошло традиционное ежегодное обращение главы региона к жителям. В этом году его назвали «Наше Подмосковье — забота и уважение». В нем затронули ключевые направления: поддержку участников СВО и их близких, развитие медицины, помощь семьям, благоустройство, строительство школ и детсадов, укрепление экономики.

«Отдельная тема — колледжи. Мы видим огромное желание ребят сегодня получать профессиональное образование. Наша задача — обновить колледжи», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в Подмосковье обновили 19 колледжей. Еще 9 объектов будут обновлены в скором будущем.

Глава региона добавил, что в рамках проведенной трансформации будет не только обновляться внешний вид колледжей, но и закупаться оборудование, на котором работают на предприятиях, где ждут выпускников.

