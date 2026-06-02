Воробьев: количество парков в Подмосковье достигло 220

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что парки и лесопарки в регионе активно развиваются и становятся любимыми местами досуга и отдыха жителей.

«Хочу поблагодарить тех, кто работает в парках, следит за чистотой, управлением, тех, кто строит парки. У нас их было 20, сейчас стало 220. Это парки в лесах и городские парки, мы выделили в отдельное направление, чтобы в Подмосковье было комфортно, для того чтобы там можно было заниматься спортом, общаться, знакомиться, проводить время. Чтобы там могли давать уроки искусства, спорта. Всегда приятно, когда мы видим постоянный рост посещаемости», — заявил Воробьев.

По его словам, планируется дальнейшее создание парков и лесопарков на территории Подмосковья, а также поддержание существующих в нормативном состоянии.

«Это непростая задача, требующая ресурсов. Это всегда оправдывается, когда мы видим успех Пехорки, Наташинского парка, парка им. Ларисы Лазутиной. Это рекордные по посещаемости, наполненные жизнью парки и скверы», — добавил Воробьев.

Во вторник прошло традиционное ежегодное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям. В этом году его назвали «Наше Подмосковье — забота и уважение». В нем затронули ключевые направления: поддержку участников СВО и их близких, развитие медицины, помощь семьям, благоустройство, строительство школ и детсадов, укрепление экономики.

