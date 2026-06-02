Воробьев: многопрофильную областную больницу откроют в Балашихе в 2028 г

Многопрофильную областную больницу планируют открыть в городском округе Балашиха в 2028 году, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Во вторник проходит традиционное обращение губернатора Андрея Воробьева к жителям Московской области. В этом году его назвали «Наше Подмосковье — забота и уважение».

«Мы активно строим медицинский центр. Большой, важный, который находится на пересечении М-12 и теперь уже Южно-Лыткаринского шоссе. Это весь восток нашего Подмосковья, прилегающие Ленинский городской округ, Люберцы», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что перед регионом стоит задача открыть больничный комплекс в первой половине 2028 года. Это будет знаковое и очень важное мероприятие.

Губернатор добавил, что в 2030 году запланировано открытие многопрофильного медицинского центра на территории городского округ Мытищи. Регион продолжит направлять средства на обновление поликлиник и стационаров, строительство новых медучреждений, а также за закупку современного оборудования.

