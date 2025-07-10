7 эффективных способов защититься от комаров дома, на улице и на даче

В ближайшие выходные из-за жары и обилия осадков в Московской области ожидается настоящее «комариное нашествие». О том, как защитить себя и близких от укусов, рассказываем в материале РИАМО.

Москитные сетки Фото - © Елена Орлова / Фотобанк Лори Перед началом комариного сезона имеет смысл проверить целостность москитных сеток. Эти приспособления имеют свой срок службы и со временем (от перепадов погоды, дождя, града и ветра) могут повредиться в разных местах. Даже одно отверстие размером в 3–5 миллиметров позволит комарам беспрепятственно залетать в квартиру. Если нет возможности экстренно заменить испорченные сетки, заклейте поврежденные места прозрачным скотчем.

Фумигаторы Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Хорошо зарекомендовали себя фумигаторы – устройства, насыщающие воздух веществами, которые губительны для комаров. Фумигаторы выпускаются с пластинками или с жидкостью в специальном флаконе.

При включении устройства в розетку пластинки или жидкость начинают нагреваться и испускать в воздух фумигант – летучее соединение, которое нейтрализует комаров. Обычно «противокомариные» испарения имеют очень слабый запах или вовсе его не издают, однако не рекомендуется оставлять устройство включенным более чем на 8 часов. По возможности в помещении, где используется фумигатор, рекомендуется держать окна приоткрытыми.

Антимоскитные лампы Фото - © Евгений Будюкин / Фотобанк Лори Антимоскитные лампы используют природное стремление большинства кровососущих насекомых к свету. Такая лампа состоит из элемента с ультрафиолетовым светом и решетки, к которой подведен слабый электрический ток. Когда лампа включена, комары летят на свет и сгорают от соприкосновения с решеткой, после чего падают в специальный лоток. Существуют также модели, которые при помощи вентилятора засасывают слишком близко подлетевших комаров и высушивают их горячим воздухом. Антимоскитные лампы можно использовать на веранде или дачном участке – при наличии удлинителя или удобно расположенной розетки (впрочем, существуют также устройства, работающие от аккумуляторов). Минус такой лампы: она эффективно действует только в темное время суток и при отсутствии других ярких источников света.

Дымовые спирали Фото - © Igor Skripachev / Фотобанк Лори Фумигаторы-спирали не требуют электричества. Убивающий или нейтрализующий комаров состав выделяется при сгорании спирали, размещенной на специальной подставке. Минусы спиралей: они издают довольно сильный запах, их нельзя использовать в детской комнате или размещать в непосредственной близости от человека, кроме того, после них остается довольно много пепла.

Если использовать спираль в жилой комнате, окно рекомендуется оставлять приоткрытым, чтобы обеспечить приток свежего воздуха. Можно использовать спирали и на улице (например, на балконе или веранде), однако в этом случае эффект окуривания заметно снижается.

Спреи и репелленты Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Спреи и другие жидкости от комаров, которые наносятся на кожу и одежду – это «тяжелая артиллерия» для тех, кто собирается на прогулку или туристическую вылазку во влажный лес. В зависимости от концентрации репеллента, такой спрей может действовать от двух до шести часов. Перед использованием имеет смысл почитать инструкцию. Некоторые особо сильные средства нельзя наносить на кожу: рекомендуется обрабатывать только верхнюю одежду. Часть средств не рекомендуется использовать детям. Кроме того, репелленты чаще всего имеют очень сильный и резкий запах, они могут вызвать ожоги слизистых, если попадут в глаза или нос.

Ультразвуковые отпугиватели Фото - © market.yandex.ru Ультразвуковой отпугиватель издает неслышимые для человеческого уха звуки, которые неприятны для насекомых. Он может подключаться к розетке (по типу фумигатора) или работать от аккумулятора. Нередко отпугиватели выпускают в виде брелоков, браслетов, статуэток или других безделушек. Ультразвуковые волны безвредны для человека, однако эффективность их в борьбе с комарами пока достоверно не подтверждена: некоторые пользователи утверждают, что такой прибор действительно отпугивает насекомых, другие – что он совершенно бесполезен.