7 эффективных способов защититься от комаров дома, на улице и на даче
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В ближайшие выходные из-за жары и обилия осадков в Московской области ожидается настоящее «комариное нашествие». О том, как защитить себя и близких от укусов, рассказываем в материале РИАМО.
Москитные сетки
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Перед началом комариного сезона имеет смысл проверить целостность москитных сеток. Эти приспособления имеют свой срок службы и со временем (от перепадов погоды, дождя, града и ветра) могут повредиться в разных местах. Даже одно отверстие размером в 3–5 миллиметров позволит комарам беспрепятственно залетать в квартиру. Если нет возможности экстренно заменить испорченные сетки, заклейте поврежденные места прозрачным скотчем.
Фумигаторы
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Хорошо зарекомендовали себя фумигаторы – устройства, насыщающие воздух веществами, которые губительны для комаров. Фумигаторы выпускаются с пластинками или с жидкостью в специальном флаконе.
При включении устройства в розетку пластинки или жидкость начинают нагреваться и испускать в воздух фумигант – летучее соединение, которое нейтрализует комаров. Обычно «противокомариные» испарения имеют очень слабый запах или вовсе его не издают, однако не рекомендуется оставлять устройство включенным более чем на 8 часов. По возможности в помещении, где используется фумигатор, рекомендуется держать окна приоткрытыми.
Антимоскитные лампы
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Антимоскитные лампы используют природное стремление большинства кровососущих насекомых к свету. Такая лампа состоит из элемента с ультрафиолетовым светом и решетки, к которой подведен слабый электрический ток. Когда лампа включена, комары летят на свет и сгорают от соприкосновения с решеткой, после чего падают в специальный лоток. Существуют также модели, которые при помощи вентилятора засасывают слишком близко подлетевших комаров и высушивают их горячим воздухом.
Антимоскитные лампы можно использовать на веранде или дачном участке – при наличии удлинителя или удобно расположенной розетки (впрочем, существуют также устройства, работающие от аккумуляторов). Минус такой лампы: она эффективно действует только в темное время суток и при отсутствии других ярких источников света.
Дымовые спирали
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Фумигаторы-спирали не требуют электричества. Убивающий или нейтрализующий комаров состав выделяется при сгорании спирали, размещенной на специальной подставке. Минусы спиралей: они издают довольно сильный запах, их нельзя использовать в детской комнате или размещать в непосредственной близости от человека, кроме того, после них остается довольно много пепла.
Если использовать спираль в жилой комнате, окно рекомендуется оставлять приоткрытым, чтобы обеспечить приток свежего воздуха. Можно использовать спирали и на улице (например, на балконе или веранде), однако в этом случае эффект окуривания заметно снижается.
Спреи и репелленты
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Спреи и другие жидкости от комаров, которые наносятся на кожу и одежду – это «тяжелая артиллерия» для тех, кто собирается на прогулку или туристическую вылазку во влажный лес. В зависимости от концентрации репеллента, такой спрей может действовать от двух до шести часов. Перед использованием имеет смысл почитать инструкцию. Некоторые особо сильные средства нельзя наносить на кожу: рекомендуется обрабатывать только верхнюю одежду. Часть средств не рекомендуется использовать детям. Кроме того, репелленты чаще всего имеют очень сильный и резкий запах, они могут вызвать ожоги слизистых, если попадут в глаза или нос.
Ультразвуковые отпугиватели
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Ультразвуковой отпугиватель издает неслышимые для человеческого уха звуки, которые неприятны для насекомых. Он может подключаться к розетке (по типу фумигатора) или работать от аккумулятора. Нередко отпугиватели выпускают в виде брелоков, браслетов, статуэток или других безделушек. Ультразвуковые волны безвредны для человека, однако эффективность их в борьбе с комарами пока достоверно не подтверждена: некоторые пользователи утверждают, что такой прибор действительно отпугивает насекомых, другие – что он совершенно бесполезен.
Эфирные масла
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Довольно эффективным средством от комаров может стать простая аромалампа с эфирным маслом. Подойдут масла розмарина, эвкалипта, гвоздики, кедра, можжевельника, лемонграсса, лаванды, герани или жасмина. При этом масло должно быть натуральным, синтетические аналоги не сработают. Аромалампу можно оставить зажженной на всю ночь (в недоступном для детей и животных месте), расположив у открытого окна с москитной сеткой.