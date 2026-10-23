Свердловчане дышат смертельно опасными парами из-за сжигания медотходов

Фирма «Экоменеджмент» уже 13 лет работает в трех километрах от поселка Малышева. Все эти годы местные жители жалуются на кашель и слезы, вызванные едким запахом, идущим с территории предприятия. Общественники выяснили, что туда свозят на утилизацию медицинские отходы со всей страны, в том числе высокотоксичные.

Работники сжигают их прямо на земле. Испарения некоторых веществ способны вызывать хронические заболевания и приводить к смерти.

Местные жители обратились в Росприроднадзор. Там признали, что открытый огонь на предприятии является нарушением, однако больше претензий нет — разрешение на работу имеется. Инспекторы направили материалы в прокуратуру, полицию, МЧС и Роспотребнадзор.

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