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Девушка погибла, вылетев с аттракциона в парке развлечений в Мексике

Восемнадцатилетняя девушка погибла, вылетев с аттракциона «Маятник» в парке развлечений в Мексике, сообщает Mash .

Трагедия произошла во время гуляний в курортном городе Кабо-Сан-Лукас. Габриэла села на аттракцион Loop Fighter, но крепления ее не удержали.

На опубликованных кадрах видно, как во время движение «вертушки» крепления отстегиваются, после чего девушка вылетает из аттракциона высотой 24 метра.

В результате падения Габриэла получила серьезные травмы и скончалась в больнице.

За четыре дня до трагедии местные власти проверяли аттракционы, представленные на ярмарке, но не увидели никаких нарушений.

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