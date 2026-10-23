Пьяный мужчина издевался над собакой возле ТЦ «Парк Хаус» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пьяный мужчина издевался над собакой рядом с ТЦ «Парк Хаус». Собака громко скулила от боли, сообщает URA.RU .

По словам очевидицы, мужчина намеренно пугал собаку, резко дергал за поводок и наступил на нее. Пес громко кричал, но хозяин продолжал тащить его за собой, как игрушку на веревке. Прохожие и охрана торгового центра вмешались и забрали животное.

Вскоре пришел второй мужчина с пакетом пива. Он утверждал, что собака принадлежит ему, а мучил питомца пьяный друг. Мужчина даже принес документы на питомца и пообещал разобраться с приятелем.

В итоге пса пришлось вернуть хозяину. Неравнодушные екатеринбуржцы переживают за животное и просят помощи зоозащитников.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.