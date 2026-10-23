сегодня в 22:09

На «русскую милфу» Ольгу Мур завели дело о незаконном изготовлении порно

На порноактрису Ольгу Мур завели уголовное дело по обвинению в незаконном создании порнографических материалов. «Русской милфе» грозит до шести лет лишения свободы, сообщает SHOT .

Первое заседание состоится 28 октября. 40-летнюю Зубкову обвиняют по ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов). Сейчас «одна из самых популярных русских милф в порно» под подпиской о невыезде.

Несмотря на судебные разбирательства, Ольга продолжает вести социальные сети, но без пикантного контента.

Ольга Мур — уроженка Волгограда, телеведущая, блогерша, победительница международного финала конкурса красоты «Ты уникальная» в категории «Миссис», обладательница титула «Миссис Москва». По образованию дама — юрист, но по профессии почти не работала.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.