«Кусочек» знаменитой кометы Галлея сгорел в небе над Россией. Яркий огненный «болид» наблюдали жители от Вологодской области до Карелии и Коми, сообщает SHOT .

В соцсетях появились ролики с пролетающим небесным телом. Пользователи активно обсуждают, что это могло быть.

Ученые из ИКИ РАН пояснили, что космическое тело двигалось по траектории метеорного потока Ориониды. Объект, диаметр которого составлял около метра, был частью кометы Галлея. Он светился около 10 секунд, а затем, по предварительным оценкам, разрушился на высоте 20–30 км над Архангельской областью. Фрагменты могли упасть в Онежское озеро.

Комета Галлея (официальное обозначение 1P/Halley) — яркая короткопериодическая комета, которая возвращается к Солнцу примерно каждые 75–76 лет. Это первая комета, для которой определили эллиптическую орбиту и установили периодичность возвращений. Это единственная короткопериодическая комета, хорошо видимая невооруженным глазом.

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