Попался из-за канализации: россиянина задержали в Южной Корее за мошенничество

В Южной Корее задержали 20-летнего россиянина по подозрению в создании крупнейшей в стране сети телефонных мошенников. Его раскрыли из-за засора канализации, сообщает Mash .

Молодого главаря группировки задержали в Пусане. Вместе с ним попались почти 100 предполагаемых сообщников, в основном русскоязычных эмигрантов и студентов, которых вербовали через чаты.

За время работы организация похитила у жертв 1,5 млрд вон (около $1,1 млн) — это только подтвержденные эпизоды.

По данным следствия, 20-летний лидер выстроил структуру с вербовщиками, операторами и курьерами, а также наладил связи с китайской организованной преступностью. Банда ввозила в Южную Корею сим-боксы — устройства для массовых спам-рассылок и мошеннических звонков. На таможне их маскировали под жесткие диски или бытовую технику. Местные сим-карты покупали у граждан Кореи: полиция задержала 84 человека, оформлявших карточки на себя.

Попались мошенники из-за канализации. Использованные сим-карты, которые «засветились» перед полицией, они разрезали и смывали в унитаз. Обрезков было очень много, поэтому они забили трубу в пусанской многоэтажке. Когда коммунальщики устранили засор, полиция изучила гору пластика и вышла на эту преступную сеть.

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