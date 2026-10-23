6,4 тыс бизнесменов Московского региона получают пособие по уходу за ребенком

6,4 тыс. предпринимателей Москвы и Подмосковья получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, сообщает пресс-служба отделения Социального фонда России по Москве и Московской области.

Меру поддержки родители-предприниматели могут оформить в отделении СФР по Москве и Московской области. Мама или папа получат пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, если в предыдущем календарном году они добровольно уплачивали взносы на социальное страхование.

Для назначения выплаты индивидуальным предпринимателям необходимо вступить в добровольные правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Это можно сделать одним из удобных способов — через портал «Госуслуги», в клиентской службе СФР или МФЦ.

Взнос необходимо перечислить в Соцфонд частями или одним платежом до 31 декабря текущего года. Стоимость страхового года для предпринимателей и жителей столичного региона, занимающихся частной практикой, в 2026 году составляет 9 428 руб. 34 коп. Право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет появится с 1 января 2027 года при условии полной уплаты взноса за 2026 год.

Финансовая помощь женщинам-предпринимателям оказывается еще до рождения малыша в виде пособия по беременности и родам. Оно выплачивается будущей маме суммарно за весь период декретного отпуска, продолжительность которого обычно составляет 140 календарных дней.

У одного из родителей также есть право оформить единовременное пособие при рождении ребенка. В 2026 году его размер составляет 28 450 рублей. Для его получения индивидуальным предпринимателям нужно подать заявление через личный кабинет на «Госуслугах» либо посетить клиентскую службу Соцфонда.

«Программа добровольного социального страхования позволяет индивидуальным предпринимателям совмещать ведение своего дела с воспитанием детей, сохраняя право на основные декретные выплаты. Чтобы гарантировать себе финансовую поддержку в следующем году, предпринимателям столичного региона необходимо зарегистрироваться в программе и перечислить фиксированный страховой взнос до конца 2026 года», — отметил заместитель управляющего отделением Соцфонда по Москве и Московской области Алексей Путин.

Напомним, с 2026 года расширена социальная поддержка для самозанятых: теперь они могут получать оплачиваемые больничные. Право на пособие по временной нетрудоспособности возникнет через шесть месяцев после регулярной уплаты страховых взносов. Присоединиться к программе самозанятые Москвы и Подмосковья могут до 30 сентября 2027 года.

Более подробную информацию можно получить в единый контакт-центре по телефону 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный). Кроме того, можно подписаться на страницы Соцфонда в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», МАКС.

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