У семьи экс-советника президента Адыгеи похитили украшения на 200 млн рублей

Ювелирные украшения стоимостью 200 млн рублей похитили у семьи экс-советника президента Адыгеи. Для этого мошенники придумали многоступенчатую схему обмана, сообщает Baza .

Афера началась с 18-летнего Назара З., который сообщил мошенникам код из СМС якобы для диспансеризации. Затем его запугали уголовной ответственностью и предложили «посодействовать следствию». Ему надо было купить болгарку, диски, лом и вместе с «оперативником» поехать на обыск.

Фальшивым полицейским оказался 17-летний Ярослав, которого также обработали аферисты. «Обыск» должен был пройти в доме родственников бывшего советника главы Адыгеи Тугуза Шамсудина. Дверь открыл 15-летний подросток, которому тоже звонили якобы силовики. Молодые люди вскрыли сейф, забрали все ценности и позже передали их неизвестной девушке.

Среди похищенного были украшения с бриллиантами Cartier, Roberto Coin и Van Cleef, а также часы Harry Winston. Общая стоимость составила 205 млн рублей.

Когда обман раскрылся, а участников задержали, Назар заявил, что не знал о содержимом сейфа. У него начались проблемы с психикой, и экспертиза признала, что в момент преступления он не осознавал своих действий.

Молодых людей теперь обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. 15-летний подросток проходит по делу в качестве свидетеля.

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