Кашель от стресса начал все чаще изводить россиян

Психосоматический кашель все чаще мучает россиян. Его принимают за ОРВИ, однако причина — стресс и тревога, сообщает SHOT .

Как утверждают врачи, с начала осени наблюдается рост обращений с необычным сухим кашлем, который не поддается лечению и не проходит. Других симптомов простуды при этом нет. Некоторым пациентам ошибочно ставят «астму» или «аллергию». Однако при этом нередко советуют обратиться к психологу или психотерапевту — специалисты подтверждают, что кашель может быть психосоматическим.

Психолог Жанна Абрамова отметила, что неконтролируемый кашель часто оказывается признаком начинающейся панической атаки. На фоне стресса, сильной тревоги, страха или шока появляется легкое першение, которое переходит в приступ удушья или асфиксию.

Согласно статистике, на психосоматическое першение чаще жалуются женщины 35–50 лет. Однако этот показатель связан с тем, что они чаще обращаются за терапией. Мужчины с такими проблемами обычно игнорируют кашель или списывают его на курение.

Бездействие же может привести к реальным физическим проблемам с легкими и вегетососудистой дистонии.

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