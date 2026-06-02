Воробьев: диалог и взаимопонимание с жителями для нас критически важны

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что критически важно быть в диалоге с жителями и находить с ними взаимопонимание.

«Каждая семья, каждый житель должны чувствовать перемены к лучшему. Для нас забота и уважение — больше, чем внимание к проблемам, это готовность найти решение и помочь тем, кому трудно, тем, кого беспокоит то, что актуально. Мы, как и прежде, должны слышать мнение людей, и еще раз хочу сказать, стараться находить решения. Какие-то из них могут быть уже сегодня, какие-то потребовать времени и ресурсов. Этот диалог и взаимопонимание критически важны», — сказал Воробьев.

Во вторник проходит традиционное ежегодное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям. В этом году его назвали «Наше Подмосковье — забота и уважение».

В нем затрагиваются ключевые направления: поддержка участников СВО и их близких, развитие медицины, помощь семьям, благоустройство, строительство школ и детсадов, укрепление экономики.

