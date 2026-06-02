Воробьев: систему поддержки бойцов СВО и их семей стараемся делать прозрачной

В Подмосковье по наказам президента РФ систему поддержки бойцов спецоперации и их семей стараются делать прозрачной, понятной и доступной, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник проходит традиционное ежегодное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям. В этом году его назвали «Наше Подмосковье — забота и уважение». В нем затрагиваются ключевые направления: поддержка участников СВО и их близких, развитие медицины, помощь семьям, благоустройство, строительство школ и детсадов, укрепление экономики.

Губернатор отметил, что власти региона стараются дойти до каждого.

«У нас более 50 тыс. семей военнослужащих на сопровождении», — уточнил Воробьев.

Он подчеркнул, что в этой работе ценится труд всей команды, в том числе и фонда «Защитники Отечества».

«Очень важно, что многие услуги можно получить проактивно. По крайней мере региональные услуги все предоставляем проактивно», — сказал глава области.

По его словам, в реабилитационных центрах Подмосковья работают необыкновенные врачи и психологи, которые восстанавливают и возвращают к жизни участников СВО.

«Это и „Ясенки“. Хочу поблагодарить весь коллектив, который работает там», — добавил Воробьев.

Также губернатор перечислил реабилитационный центр им. Мещерякова, учреждения во Фрязине и Коломне.

