ФСБ призвала не обсуждать секретные данные по телефону

Центр общественных связей ФСБ России предупредил о рисках обсуждения конфиденциальной информации по мобильным телефонам после выявления прослушки высокопоставленных чиновников иностранными спецслужбами, сообщает RT .

В ФСБ подчеркнули, что мобильные телефоны могут использоваться для шпионажа, поэтому передавать по ним секретные сведения недопустимо.

«Обсуждение конфиденциальной информации по ним и вблизи них недопустимо, так как содержание ваших переговоров может стать известно третьим лицам и повлечь наступление необратимых последствий», — предупредили в ФСБ.

В ведомстве сообщили, что иностранные спецслужбы применяют современные информационные технологии, в том числе мобильные средства связи, для слежки за своими целями.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ заявили, что сотрудники службы вскрыли схему внедрения шпионских программ в телефоны высокопоставленных чиновников. В ФСБ предположили, что западные спецслужбы рассчитывали массово взламывать мобильные устройства, поскольку это проще и дешевле, чем вербовать носителей государственной тайны.

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