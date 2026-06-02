Жертвы хладнокровного преступления: новая версия пропажи Усольцевых

Исследователь Валентин Дегтерев заявил, что пропавшие в Красноярском крае Усольцевы могли стать жертвами мошенников, а поездка в тайгу была связана с передачей денег, сообщает aif.ru .

Сергей Усольцев, его супруга Ирина и пятилетняя Арина исчезли 28 сентября 2025 года во время поездки к горе рядом с поселком Кутурчин. Их автомобиль нашли на окраине населенного пункта. Официально следствие рассматривает версию несчастного случая, однако Дегтерев считает исчезновение криминальным.

По словам исследователя, 64-летний бизнесмен взял с собой 300 тысяч рублей.

«Мне непонятно, зачем бизнесмен Усольцев отправился на турбазу „Геосфера“. Для человека, занимающегося бизнесом, это турбаза низкой категории. А он едет туда, где нет ничего интересного, берет с собой жену, дочь, собаку. И самое интересное — берет крупную сумму денег», — отметил он.

Дегтерев предположил, что Усольцев мог ехать на встречу с вымогателями. Косвенно на это указывает звонок пасынку с вопросом: «Есть ли у тебя деньги?».

Подозрения усиливает покупка ножа перед поездкой и странности с мобильным телефоном. Сигнал аппарата зафиксировали у горы Алат — в стороне от маршрута к скале Мальвинка.

«Телефон могли у него забрать, специально включить и активировать у горы Алат. Могли специально его там выбросить», — заключил исследователь.

По его версии, преступники могли инсценировать ложный след. Поиски семьи планируют возобновить в июне.

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