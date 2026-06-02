«Никого не вините»: тело 16-летней девочки нашли у дома в Екатеринбурге

Тело 16-летней девочки нашли рядом с домом на улице Летчиков в Екатеринбурге. Подросток покончила с собой и составила предсмертную записку, сообщает E1.RU .

Мать девочки рассказала, что в день смерти, 30 мая, она провела с ребенком весь день. Вечером, около 19:00, она пошла гулять с подругами. Мать предполагает, что в этот момент что-то произошло.

«Она оставила предсмертную записку, написала: „Никого не вините“. Но я хочу, чтобы это дело не оставили, она была еще такая маленькая», — высказалась мать девочки.

Она отметила, что проблем с учебой у дочери не было, она окончила 9 класс. По словам матери, в семье также все было спокойно.

