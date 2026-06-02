Жительница Новороссийска побила ребенка на площадке в День защиты детей

На улице Котанова в Новороссийске женщина сильно ударила ребенка по голове на детской площадке, сообщает РЕН ТВ .

Нападение на ребенка 1 июня записали камеры наблюдения. На видео показано, как взрослая женщина подошла к мальчику и ударила его со всей силы. Ребенок упал.

Поводом для агрессии горожанки стало подозрение, что мальчик толкнул ее ребенка.

Пострадавшему вызвали скорую помощь. Его доставили в больницу с ушибом мягких тканей. По словам тети мальчика, нападавшая и ее дочь постоянно поднимают руку на чужих детей.

Семья пострадавшего школьника написала заявление в полицию на агрессоршу.

Нападавшая также обратилась в подразделение по делам несовершеннолетних. Она утверждает, что мальчик избивает ее ребенка.

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