Воробьев: для нас главное — безопасность и мир, которого добиваются бойцы СВО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многие жители региона, включая школьников и волонтеров, сегодня помогают бойцам СВО добиться мира и безопасности.

«Сейчас главное для каждой семьи, то, что нас всех объединяет — это безопасность и мир, которого мы добиваемся вместе с нашими бойцами под руководством нашего президента. Сегодня каждый старается поддержать ребят на фронте. Малыши — своим рисунком или добрым вниманием, кто-то маскировочной сеткой, кто-то — работой на оборонном предприятии, волонтерством и гуманитарной помощью», — сказал Воробьев в ходе своего традиционного обращения к жителям.

Губернатор добавил, что многие школы региона включились в проект «Доброе дело». Также главы округов объединили центры поддержки бойцов СВО.

Воробьев подчеркнул, что также налажено взаимодействие с «Народным фронтом» для лучшего понимания того, что требуется защитникам.

Во вторник проходит традиционное ежегодное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям. В этом году его назвали «Наше Подмосковье — забота и уважение». В нем затрагиваются ключевые направления: поддержка участников СВО и их близких, развитие медицины, помощь семьям, благоустройство, строительство школ и детсадов, укрепление экономики.

