Воробьев заявил о необходимости продолжить развитие инвестпарков в Подмосковье

Очень важно и дальше продолжать создавать в Московской области индустриальные парки, этим занимается инвестблок, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Во вторник прошло традиционное ежегодное обращение Андрея Воробьева к жителям. В этом году его назвали «Наше Подмосковье — забота и уважение». В нем затрагиваются ключевые направления: поддержка участников СВО и их близких, развитие медицины, помощь семьям, благоустройство, строительство школ и детсадов, укрепление экономики.

«Приятно, что сегодня и на бумаге, и фактически в новых 5 индустриальных парках мы видим, как резиденты начали вкладывать в light Industrial и в современные заводы средства. Это очень важно», — сказал губернатор.

Кроме того, Воробьев поблагодарил флагманские предприятия Подмосковья («Радуга», РКК «Энергия», НПО Машиностроения, КТРВ и другие), а также партнеров Wildberries и Ozon.

Глава региона подчеркнул, что Московская область дорожит как крупными предприятиями, так и средним и малым бизнесом. Поддержка властей по разным направлениям будет продолжена.

