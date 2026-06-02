Воробьев: в Подмосковье около 30 проектов по реконструкции очистных сооружений

Порядка 30 больших и малых проектов по реконструкции очистных сооружений действует в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы получаем поддержку по этим дорогостоящим, крайне важным объектам», — сказал Воробьев.

По словам губернатора, эта тема принципиально важна.

Во вторник состоялось традиционное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям. В этом году его назвали «Наше Подмосковье — забота и уважение».

В обращении были затронуты ключевые направления: поддержка участников СВО и их близких, развитие медицины, помощь семьям, благоустройство, строительство школ и детсадов, укрепление экономики.

