На Ставрополье ввели режим ЧС из-за непогоды
В Ставропольском крае объявили режим чрезвычайной ситуации местного уровня из-за непогоды, сообщает newstracker.ru.
В Минераловодском районе с первого дня лета действует режим чрезвычайной ситуации. Глава региона Владимир Владимиров поставил задачу Министерству природы края разработать предварительный прогноз паводка. Это необходимо для своевременного реагирования, учитывая вероятность дальнейших осадков.
С начала прошлой недели водная стихия затронула Минеральные Воды и село Левокумка, в результате чего было подтоплено 36 участков. Кроме того, в районе ликвидируют последствия прошедшего сильного града, который повредил более 60 кровель.
На случай дальнейшего обострения ситуации предусмотрены два пункта временного размещения. Решение вопросов, связанных с долгосрочным размещением пострадавших, власти обещают рассмотреть в индивидуальном порядке.
