RT.Док показал фильм об эвакуации из Красноармейска

На сайте RT .Док 2 июня состоялась премьера документального фильма «Спасая из Красноармейска» об эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий.

Съемочная группа отправилась в Красноармейск (украинское название — Покровск), чтобы показать, как проходит вывоз гражданского населения. В центре внимания — работа военных полицейских и солдат, которые помогают людям покинуть опасную территорию.

В фильме показаны диалоги с местными жителями, оказавшимися перед тяжелым выбором. Многие не могут продолжать жизнь под обстрелами, но и не решаются оставить могилы родственников.

Авторы отмечают, что тысячи людей более года жили в подвалах среди разрушенных домов и ожидали прихода российских военных. Во время эвакуации военнослужащие ежедневно сталкиваются с атаками дронов, минами и артиллерийскими ударами.

Отдельное место в картине занимает память о Николае Шарапове с позывным Велес. Он организовал работу съемочной группы и погиб в последний день съемок.

Фильм доступен для просмотра на сайте RT.Док.

