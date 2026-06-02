Воробьев: нарушителей чистоты и порядка нужно штрафовать по камерам
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что сегодня имеется большой запрос на чистоту и безопасность парков, улиц и скверов. По словам главы региона, нужно стремиться к тому, чтобы за нарушение правопорядка можно было привлечь по видеозаписи с камер наблюдения.
Воробьев подчеркнул, что сегодня этот контроль возможен при личном участии участкового или сотрудника полиции. Наказывать и задерживать человека за нарушение порядка могут только они.
«Наша общая задача все-таки найти вариант, когда видеоизображение, когда камеры „Безопасного региона“ смогут выявлять такие случаи. Наказание, соответственно, должно быть. Это запрос жителей», — заявил Воробьев.
Он отметил, что ранее посетил парк «Дружба», об этом губернатора просили мамы с детьми. Особенно нужно обратить внимание на порядок в парках в вечернее время суток. Глава региона уверен, что один только патруль не сможет справиться с этой задачей в полной мере.
2 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с традиционным ежегодным обращением к жителям региона. В этом году его назвали «Наше Подмосковье — забота и уважение». В нем затрагивали ключевые направления: поддержка участников СВО и их близких, развитие медицины, помощь семьям, благоустройство, строительство школ и детсадов, укрепление экономики.
