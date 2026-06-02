Названа одна из самых опасных схем мошенников в Подмосковье в 2026 году

Жители Московской области все чаще становятся жертвами мошенников, которые убеждают их оформлять кредиты и переводить заемные деньги злоумышленникам. Средний ущерб по таким схемам в регионе уже превысил 630 тыс. рублей, сообщили РИАМО в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу.

По данным исследования Банка России, основанного на опросе около полумиллиона россиян, мошенники все активнее используют схемы, связанные с кредитами и займами. За год доля похищенных у граждан кредитных средств по стране выросла на 2,7 процентного пункта.

В ходе исследования специалисты Банка России выделили пять основных типов пострадавших от мошенников. Наиболее крупные потери зафиксированы у людей, которых злоумышленники убедили взять кредит или заем. В Московской области средний ущерб для этой категории составил 632,8 тыс. рублей.

Сценарии обмана могут быть разными. Одних жертв мошенники убеждают вложить заемные средства в якобы высокодоходные инвестиционные проекты. Другим звонят под видом сотрудников банка и сообщают о якобы оформленном на их имя кредите, после чего требуют срочно перевести деньги на «безопасный счет». Еще одна распространенная схема связана с псевдоюристами, которые обещают помочь избавиться от долгов, получают деньги за свои услуги и исчезают.

В Главном управлении Банка России по ЦФО рекомендуют при возникновении финансовых трудностей обращаться напрямую в свой банк для реструктуризации задолженности и не пользоваться услугами сомнительных посредников.

Начальник отдела контроля эксплуатации и мониторинга информационной безопасности ГУ Банка России по ЦФО Алексей Потехин напомнил, что дополнительной мерой защиты может стать самозапрет на оформление кредитов через портал госуслуг.

«Установите самозапрет на кредиты через „Госуслуги“ — это обезопасит вас от ситуации, когда мошенники оформляют займы на ваше имя, и позволит выиграть время, если вас торопят и запугивают. Подключите к счету „вторую руку“ — кого-то из близких людей. Доверенное лицо поможет не совершить необдуманный перевод под влиянием эмоций», — отметил Потехин.

Он также подчеркнул, что ни сотрудники банков, ни представители правоохранительных органов никогда не просят граждан брать кредиты для защиты денежных средств. Если во время разговора звучит подобное требование, следует немедленно прекратить общение.

