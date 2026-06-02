Губернатор Воробьев: вода, тепло и электричество принципиально важны для региона

И тепло, и электричество, и вода принципиально важны для Подмосковья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что в последние 3 года в регионе вкладывают значительные денежные средства в сферу ЖКХ. В 2025–2026 гг. это 128 млрд рублей. И каждый год эти 3 направления сферы ЖКХ получают дополнительно к тарифу 75 млрд рублей — 2026 год не стал исключением.

По словам губернатора, эта модернизация очень важна для Подмосковья.

«Нам всегда есть, к чему стремиться. Тема, когда говоришь про ЖКХ, иной раз бывает скучная, но в последнее время, когда там появилось больше датчиков, больше цифры, больше трансформации, мы начинаем управлять процессом: и фидером, и котельной, и тем, что происходит на ключевых узлах», — сказал Воробьев.

Губернатор уверен, что после завершения программы модернизации систем ЖКХ, эта работа будет продолжена и на постоянной основе.

«В большей части уже тарифного урегулирования. Но сейчас нужна была отдельная программа, и мы ее реализуем», — заключил Воробьев.

Во вторник прошло традиционное ежегодное обращение главы региона к жителям. В этом году его назвали «Наше Подмосковье — забота и уважение». В нем затронули ключевые направления: поддержку участников СВО и их близких, развитие медицины, помощь семьям, благоустройство, строительство школ и детсадов, укрепление экономики.

