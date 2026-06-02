Болеет неделю: москвич сильно отравился после бургера в ресторане в «Лужниках»

Москвичка Валерия рассказала в своем блоге, что ее муж уже неделю чувствует себя плохо после того, как поел бургер в одном из ресторанов в «Лужниках».

Она подчеркнула, что за такой сервис нужно наказывать жесткими проверками. Также она считает, что важно добиться оплаты лечения и времени простоя мужчины.

По словам горожанки, ресторан ее жалобы игнорирует. Сначала они сделали «вид небезразличия», а потом перестали выходить на связь.

Как уточнила Валерия, в «Лужниках» они с мужем гуляли неделю назад. Тогда после посещения этого заведения она выложила сторис и раскритиковала их блюда, так как им было невкусно, а мужу стало плохо после бургера.

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