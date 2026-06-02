Праздник детства прошел в парках Павловского Посада и Электрогорска

1 июня парки в Павловском Посаде и Электрогорске превратились в настоящие острова детства, где царила атмосфера радости, веселья и творчества. В День защиты детей жители округа собрались, чтобы отметить этот особенный праздник ярко и незабываемо, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Праздник начался с улыбок и сияющих глаз самых юных жителей, которые с утра отправились в приключения по развернувшемуся «Городу профессий». Здесь каждый мог попробовать себя в роли настоящего специалиста: тушить «пожары» вместе с профессиональными огнеборцами, учиться готовить сладости у кондитера, осваивать кулинарные навыки, рисовать с художниками, разносить почту, а также спасать «пациентов» в роли врачей.

Кроме того, на площадках проходили увлекательные мастер-классы по рисованию, лепке и рукоделию, где дети создавали свои шедевры и учились новому. Множество фотозон и интерактивных игр сделали этот день насыщенным и ярким для каждого участника.

Особое внимание было уделено безопасности и развитию детей: специалисты и волонтеры помогали юным гостям не только веселиться, но и узнавать что-то новое, расширять горизонты и реализовывать свои таланты. Взрослые с удовольствием наблюдали за активным отдыхом и творческими успехами своих малышей.

