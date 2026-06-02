Воробьев: с жителями Подмосковья мы встречаемся на постоянной основе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что встречи с жителями региона проводятся на постоянной основе. Власти работают не только по указам президента, но и по запросам людей.

«Вся наша деятельность основана на указах и поручениях президента и, конечно, на запросах наших жителей, с которыми мы встречаемся на постоянной основе. Это выездные администрации, работа в социальных сетях, личные встречи там, где это крайне важно и необходимо», — сказал Воробьев в ходе своего традиционного обращения к жителям.

Во вторник проходит традиционное ежегодное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям. В этом году его назвали «Наше Подмосковье — забота и уважение».

В нем затрагиваются ключевые направления: поддержка участников СВО и их близких, развитие медицины, помощь семьям, благоустройство, строительство школ и детсадов, укрепление экономики.

