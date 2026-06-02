«Беспредел!»: сочинцев выселяют из дома из-за старых разборок застройщиков

Жители одного из домов на Красной Поляне в городе Сочи выступили с видеообращением и опубликовали его в социальных сетях. По их словам, всех жильцов планируют выселить из-за разборок двух застройщиков. На улице останутся семьи с детьми, пожилые люди и инвалиды.

Видео опубликовала пользователь sonyachernyak. Представительница одной из семей рассказала, что переехала в Сочи из Сибири четыре года назад. Люди продали старую квартиру, залезли в долги, но приобрели заветную недвижимость. Теперь они могут остаться без единственного жилья. Квартира арестована.

«Мы и еще 37 семей, включая пенсионеров, инвалидов и несовершеннолетних детей, под угрозой выселения! Я очень прошу поддержки <...>. И верю, что этот беспредел можно остановить!» — написала пользователь Сети.

Решение о выселении, по их словам, вынесли 5 мая. При этом сделки на покупку квартир у всех семей оформлены официально, через нотариусов, вся жилплощадь зарегистрирована во всевозможных реестрах.

Дом на Красной Поляне оказался связан с уголовным разбирательством двух застройщиков, о котором жильцы не знали. Они не хотят вмешиваться в суд, но требуют, чтобы им оставили квартиры, купленные законно. Многие вложили в недвижимость материнские капиталы, кто-то брал жилье в ипотеку.

