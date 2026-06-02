Счета за май готовы в личном кабинете и в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», сообщает пресс-служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.

Оплатить их можно до 15 июня.

Дистанционные способы оплаты коммунальных услуг:

• бот в приложении МАХ, без регистрации и перехода на сторонние сайты. Понадобится только номер лицевого счета из квитанции МосОблЕИРЦ;

• личный кабинет на сайте расчетного центра;

• приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

• кнопка моментальной оплаты на сайте мособлеирц.рф:

• электронная почта — перейти к оплате можно из письма о доставке счета.

Как оплачивать ЖКУ без комиссии

Во всех сервисах МосОблЕИРЦ можно выбрать удобный способ оплаты без комиссии — через СБП.

Другие способы оплаты:

• банковскими картами или SberPay через сервисы МосОблЕИРЦ

• в отделениях, терминалах и онлайн-сервисах банков.

МосОблЕИРЦ напоминает: в сезон отпусков и выездов на дачу подписка на электронный платежный документ полезна и удобна. Цифровой счет имеет ту же юридическую силу и несет тот же объем информации, что и бумажный, раньше приходит на электронную почту и в личный кабинет, его можно легко оплачивать без банковской комиссии.

Оформить подписку можно в личном кабинете на сайте или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Платежи». Выберите «Получать платежные документы в электронном виде» и укажите адрес своей электронной почты.