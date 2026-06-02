Промышленность РФ переходит на сервис хранения и безоператорной выдачи масел

На XXXIV Международной специализированной выставке «Недра России. Уголь России и Майнинг» «Газпромнефть — смазочные материалы» презентовала уникальный цифровой сервис контроля и выдачи масел. Решение, не имеющее аналогов на отечественном рынке, позволяет промпредприятиям передать внешнему оператору обеспечение автопарка высокотехнологичными смазочными материалами.

Ключевой элемент сервиса — автоматический комплекс маслораздачи, который разворачивается прямо на площадке заказчика. Он обеспечивает полный цикл хранения и безоператорную выдачу смазочных материалов и техжидкостей. Заправка без участия человека исключает переходную тару, проливы и ошибки дозирования. Предприятиям больше не нужно содержать собственные склады и нести капитальные затраты на их обслуживание.

В решение встроены цифровой учет операций и лабораторный мониторинг состояния масел. Управление процессами и доступ к данным организованы через личный кабинет клиента. Специализированное ПО контролирует каждую операцию и автоматически передает информацию в учетные системы, включая «1С». Оплата идет только за фактически залитые объемы: право собственности на смазочные материалы переходит к потребителю в момент заправки. Экономия за счет снижения потерь достигает 10%.

Производительность подтверждена на практике: полная заправка 130-тонного самосвала занимает не более 10 минут. Дополнительно клиенты получают доступ к экспресс-мониторингу узлов и агрегатов спецтехники с помощью мобильной лаборатории G-Profi Expert Center. Такая аналитика помогает оперативно выявлять потенциальные неисправности, своевременно принимать меры и сокращать ремонтные расходы.

Проект уже зарекомендовал себя в крупных компаниях. С 2015 года сервис обеспечивает конвейерную заливку грузовых авто отечественного производства. В 2024 году была разработана концепция решения для промышленных предприятий. Результаты тестового периода показали значимый экономический эффект: потребление масел сокращается на 13%. Дополнительные выгоды включают гарантию чистоты продукта, улучшение культуры производства и высвобождение оборотных средств, которые ранее уходили на содержание объектов хранения смазочных материалов.

Развитие комплексного техсервиса является стратегическим приоритетом отраслевого оператора. Технологией заинтересовались уже предприятия горнодобывающего сектора, металлургии и тяжелого машиностроения. В планах — масштабирование решения на другие отрасли промышленности.

Генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец считает, что крупному бизнесу нужен партнер, который возьмет на себя ответственность за весь цикл — от научно обоснованного подбора продукта до автоматизированной заправки и постоянного лабораторного контроля.

«„Газпромнефть-СМ“ создала именно такой сервис. Больше 10 лет мы методично выстраивали экспертизу, тестировали решение в реальных производственных условиях, собрали команду, способную решать нестандартные инженерные задачи на стыке разработки инновационных рецептур, цифровизации и логистики. Сегодня мы видим, что этот сервис дает предприятиям не просто снижение затрат, а принципиально иной уровень управления эффективностью оборудования», — отметил Скоромец.