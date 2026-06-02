Школьники украли кошку из зоомагазина в Петербурге и избили до полусмерти

Трое детей, которым примерно по 13 лет, украли кошку. Она жила при зоомагазине в Санкт-Петербурге. Дети сильно избили животное, сообщила в своем блоге горожанка Полина (имя изменено).

Она отметила, что кошка любила выходить и греться на солнышке около дома. Именно там ее и схватили злоумышленники. Они несколько дней били животное, подвешивали ее. А потом еле живую принесли обратно.

Полина уточнила, что сейчас пострадавшую кошку выхаживают хозяева зоомагазина. У нее отнялись задние лапы.

По ее словам, живодеров вычислили по камерам. Нашли того, кто принес измученную кошку обратно и написали на него заявление в полицию о жестоком обращении с животными. Еще горожанка отметила, что приходила мама этого подростка и просила заявление забрать, так как ее сын ни в чем не виноват. Но ей отказали.

Как подчеркнула Полина, такое поведение не должно остаться безнаказанным.

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