В Павловском Посаде состоялось оперативное совещание

В ходе мероприятия обсуждались текущие вопросы благоустройства, коммунальных и социальных сфер, а также планы на ближайшее будущее.

Перед началом повестки Сергей Балашов отметил прошедшие выходные — праздник Дня города Электрогорск, который прошел в теплой и душевной атмосфере. Он выразил благодарность всем, кто участвовал в подготовке мероприятия, особенно правоохранительным органам, обеспечившим спокойствие и безопасность горожан. Также глава поблагодарил жителей и гостей города за активное участие и хорошее настроение.

На совещании были рассмотрены актуальные вопросы благоустройства и коммунальных служб. В частности, особое внимание уделялось новым благоустроенным зонам: на спортивной площадке им. А. А. Болошева выявлены недостатки — не закреплены основания у тренажеров и не работают опоры освещения; на Стахановском озере не закреплены секции ограждения на пирсе. Все замечания от жителей взяты на контроль, по итогам работы планируется публикация отчетов с фотографиями выполненных работ в социальных сетях.

Также обсуждались ситуации с водоснабжением — на прошлой неделе в Южном микрорайоне произошли крупные технологические инциденты на сетях Мособлводоканала. На сегодняшний день ресурс подается в штатном режиме, ведутся работы по восстановлению благоустройства на аварийных участках.

Особое внимание уделено проблемам с мусором — в некоторых микрорайонах и на сельских территориях наблюдается переполнение контейнерных площадок. Руководство поручило усилить работу дополнительных бригад для оперативного выравнивания ситуации.

По состоянию дорог — работы Мосавтодора требуют более активного подхода. Глава поручил держать вопрос на контроле. Также обсуждался вопрос покоса травы — запрошены отчеты служб, и на ближайшем объезде будет лично указано на проблемные территории.

Важной частью совещания стало информирование о летних оздоровительных мероприятиях. В школах и детских центрах уже открылись 13 лагерей, а также начал работу лагерь во Дворце спорта «Надежда». Для молодежи стартовали смены трудовых бригад — 50 юношей и девушек помогают в благоустройстве округа, за что получат свою первую заработанную плату.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.