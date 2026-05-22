Срезал волосы: уралец жестоко избил экс-жену, которую преследовал после развода

Бывший муж нагрянул домой к екатеринбурженке с ножницами в руках и напал на нее. Он жестоко избил ее и срезал волосы. Девушка думала, что оружие воткнется ей в шею, и мысленно попрощалась с жизнью.

Многодетная мать рассказала, что после развода в 2021 году экс-супруг не оставил ее, а начал следить и часами караулить возле подъезда или даже под дверью. Несколько раз он попытался украсть ее телефон, проникал в квартиру, манипулировал интимными фото, а еще угрожал избить ее и забрать их общих троих детей.

По словам пострадавшей, 15 мая около 23:30 муж заявился к ней домой с явным намерением причинить вред. В руках у него были ножницы.

«Схватил за шею, бросил на пол, издевался, оскорблял, унижал, закрывал рот и нос. Я не могла дышать», — рассказала пострадавшая в соцсетях.

Мужчина жестоко избил экс-избранницу, в том числе нанеся удары по голове. Затем он отрезал ей волосы. Девушка в тот момент уже мысленно попрощалась с жизнью. Пострадавшей помогли соседи и члены «Русской общины», которые услышали ее крики.

Также пострадавшая рассказала, что экс-супруг ранее избил еще одного человека, что зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Девушка обратилась к правоохранителям.

