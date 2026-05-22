В Подмосковье 24 мая проведут акции по сбору вторсырья

Экологические акции по сбору вторсырья пройдут 24 мая в нескольких округах Подмосковья. Жители смогут сдать накопленные отходы на переработку и принять участие в экоактивностях, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Принять участие в акциях приглашают всех желающих, в том числе тех, кто только начинает разбираться в раздельном сборе отходов. На площадках будут работать активисты, которые подскажут, как правильно сортировать вторсырье и что можно сдать на переработку.

Сбор пройдет в нескольких муниципалитетах. В Королеве акция состоится с 12:00 до 14:00 по адресу: улица Строителей, дом 15А. В Одинцовском округе точки откроются в Немчиновке на Советском проспекте, 4 с 14:00 до 15:30, в Новой Трехгорке на улице Кутузовской, 74б с 12:30 до 13:30 и в поселке Лесной Городок на улице Лесной, 10 с 10:00 до 12:00.

В Люберцах вторсырье будут принимать с 12:00 до 15:00 в Томилино в парке «Сказок» на улице Плеханова, 15. В Щелкове акция пройдет с 12:00 до 14:00 на улице Талсинской, 64.

Волонтеры экологических объединений отмечают, что переработка помогает сократить объем отходов и сохранить природные ресурсы. По их словам, каждый участник делает вклад в чистоту и экологию региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.