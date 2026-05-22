Депутат Толмачев назвал удар по колледжу в ЛНР терактом

Зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев заявил, что удар по колледжу в Старобельске Луганской Народной Республики был направлен против мирных жителей и является терактом, сообщает Life.ru .

Александр Толмачев подчеркнул, что атака пришлась по зданию, где находились учащиеся, и была направлена против гражданского населения. По его оценке, произошедшее свидетельствует об эскалации насилия и ответственности тех, кто отдает подобные приказы.

22 мая украинские военные нанесли удар по зданию в Старобельске, где проживали студенты местного колледжа. В результате погибли не менее четырех человек, еще 39 получили ранения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

