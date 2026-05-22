Россия запросила экстренное заседание СБ ООН после удара по Старобельску

Москва запросила проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН после удара киевского режима по общежитию Старобельского колледжа, где проживали студенты, сообщает ТАСС .

О запросе России рассказал пресс-секретарь постоянного представителя РФ при всемирной организации Евгений Успенский. Он уточнил, что удар ВСУ по общежитию в ЛНР был преднамеренным.

В ночь на 22 мая украинские силы запустили дроны по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. В момент атаки внутри находились 86 несовершеннолетних.

Предварительно, в результате удара ВСУ погибли четыре человека. Еще 40 получили ранения. Продолжается разбор завалов.

Также от удара ВСУ пострадало здание благотворительного фонда в Старобельске.

